علا رشدي تشعل انستجرام بالرقص احتفالا بالسنة الجديدة

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت علا رشدي وهي ترقص احتفالا بالسنه الجديدة و علقت قائلة: سنة خضرا ان شاء الله ،٢٠٢٣.



ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدي، دفاعها عن مهرجان الجونة، خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط، لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية، وهو يدعو إلى حب السينما والفن، إلى جانب وجود بعض الورش الفنية والتي تساهم فى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلاما عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث يرى محبو السينما هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو التسجيلية أو القصيرة".