عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رشدي تشعل انستجرام بالرقص احتفالا بالسنة الجديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها  فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت علا رشدي  وهي ترقص احتفالا بالسنه الجديدة و علقت  قائلة: سنة خضرا ان شاء الله ،٢٠٢٣.


ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدي، دفاعها عن مهرجان الجونة، خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط، لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية، وهو يدعو إلى حب السينما والفن، إلى جانب وجود بعض الورش الفنية والتي تساهم فى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلاما عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث يرى محبو السينما هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو التسجيلية أو القصيرة".

أعمال علا رشدي اطلالات علا رشدي اخبار علا رشدي الفنانة علا رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

تدهور كبير.. المناخ يؤثر على حياة الدببة في كندا

الأهلي يقترب من ضم بديل أكرم توفيق

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من احتمالية تصعيد أمني بسبب نتنياهو

بعد تولي ميدو.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ضم ثنائي الإسماعيلي لـ الزمالك

هل يجوز للمسلم شراء شجرة الكريسماس والاحتفال بها؟.. علي جمعة يجيب

السجن 15 سنة.. محاكمة متهم بأحداث محمد محمود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ