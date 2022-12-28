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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

6 أطعمة تحارب السرطان
6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية

أطعمة عديدة يمكن مزجها معًا مثل الحليب والبسكويت ، فهي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل فقدان الوزن وخصائصه المضادة للسرطان إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي .

1. الفلفل الأسود مع الشاي الأخضر

 إضافة بعض الفلفل الأسود للشاي الأخضر يزيد من فقدان الوزن وخصائصه المضادة للسرطان. يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى بيبيرين وهو المسئول عن طعمه ورائحته الفريدة.. ويعزز وجود هذه المادة من امتصاص مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، مثل epigallocatechin-3-

 2. البروكلي مع الطماطم

 بالإضافة إلى اللايكوبين ، تحتوي الطماطم على فيتامينات C و A و E و B بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين. البروكلي غني بفيتامين ك وحمض الفوليك والمركبات المضادة للسرطان. لقد وجد أنه إذا قمت بدمج هذين النوعين من الخضروات ، فإن قدرتهما على محاربة السرطان تزداد بنسبة 50 بالمائة تقريبًا.

 3. الشوكولاتة الداكنة مع التفاح 

والتفاح والشوكولاتة الداكنة هي مزيج غذائي شائع جدًا يقلل خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية.. تعد الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تعد مفيدة للقلب .

الفلفل الأسود الشاى الأخضر الشوكولاتة الداكنة خطر الوفاة محاربة السرطان

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