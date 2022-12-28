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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه «سيجارة»

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أغنية “سيجارة” مساء اليوم عبر اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وروّج  المنتج نصر محروس للأغنية معلقًا: "استنوا أغنية بهاء سلطان سجارة الأربعاء 5 مساءً".

ويستعد المطرب بهاء سلطان إحياء حفل غنائى ضخم يوم 6 من شهر يناير القادم داخل فندق جولدن جويل بمدينة الإسماعيلية، لتكون هذه الحفلة هي الأولى لبهاء فى العام الجديد.
ومن المفترض أن يشارك بهاء سلطان الحفل فريق مسار إجباري، فى أول حفل يجمعهما سويا داخل الإسماعيلية. 

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بثلاث فئات مختلفة الأولى وهي فئة الـvip وقيمتها 560 جنيها، فيما تأتي فئة الـFan Pit وتبلغ قيمتها 507 جنيهات أما الفنئة الـ Regular تبلغ قيمتها 357 جنيها.

شروط الحفل

ووضع القائمون على الحفل مجموعة من الشروط على من يرغب فى الحضور وهي كالآتى:

1-    تفتح أبواب الحفل الساعة 4:00 مساء

2-    إظهار التذاكر عند البوابات لتسهيل دخول الحفل

3-    لا يسمح بالدخول لمن هم أقل من 10 سنوات

4-    لا يسمح بدخول المواد المشتعلة (الألعاب النارية و الشماريخ وغيرها)

5-    غير مسموح بدخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية

6-    غير مسموح بدخول الأسلحة الحادة بجميع أنواعها

7-    لا يسمح بدخول الإسبراى بجميع أنواعه

8-    غير مسموح بدخول البانرز واليفط 

9-    لا يسمح بدخول الليزر وكشافات الإضاءة بجميع أنواعها

10- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها

11- يمنع دخول أى حيوان

12- يرجى العلم بأنه سيتم تفتيش جميع الأغراض الشخصية قبل الدخول

13- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات

14- في حالة حدوث أي مشاجرة داخل الحفل يحق للمنظمين إخراجهم من الحفل

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