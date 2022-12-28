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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رئيس دار الأوبرا المصرية يفتتح معرض «جذور» للفنانة جيهان بدران.. غدًا

صدى البلد

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فى السادسة والنصف من مساء الخميس 29 ديسمبر معرض “جذور” للفنانة جيهان بدران البشبيشي بقاعة زياد بكير.

يستمر المعرض حتي الثلاثاء 3 يناير ويضم حوالي 60 لوحة بأحجام و خامات مختلفة “ميكسد ميديا“.

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تعبر الفنانة في هذا المعرض عن حالة جمالية تمتد إلي جذورها ونشأتها وطفولتها وكيف أثرت فيها ومراحل عدة اختزلتها الفنانة وأعادت صياغتها برؤية تشكيلية راقية تملأ بها فراغ اللوحة ليمتد أثره إلي المتلقي ليخلق حالة من التجاوب.

الفنانة جيهان بدران عضو نقابة التشكيليين وعضو اللجنة الفنية بعدة نوادى، لها العديد من المعارض الشخصية وشاركت في كثير من المعارض الجماعية في مصر وخارجها من أهمها معرض التنوع الثقافي بالسعودية عام 2020 وآخرها معرض أكاديمية الفنون عام 2022.

جذور دار الاوبرا المصرية الأوبرا المصرية مجدي صابر دار الأوبرا التنوع الثقافي زياد بكير

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