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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن أرقام جلوس امتحانات أبناء المصريين في الخارج

ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج ، عبر المنصة الإلكترونية لـ ابناؤنا في الخارج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن الوصول إلى رابط أرقام جلوس امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الضغط هنا

للتعامل مع رابط  أرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج ، لابد من الضغط على تسجيج الدخول بحساب Microsoft اذا كان الطالب يمتلك حساب مسبق على O365 ، ويمكن للطالب إنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail ، أو الصغط على تسجيل الدخول بحساب Google اذا كان الطالب يمتلك حساب Gmail مسبق او لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج الخاصة بالطلاب المصريين المغتربين المقيمين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بداية من يوم السبت 14 يناير 2023 ، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت 13 مايو 2023 ، وتعقد امتحانات الدور الثاني بداية من يوم السبت 8 يوليو 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج ، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في في الخارج والعكس ، كما يمكن للطالب الغائب عن امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج مع اداء الامتحان التكمليلي للفصل الدراسي الاول.

أما عن امتحانات الدور الثاني ، قالت وزارة التربية والتعليم : يعقد امتحان الدور الثاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها ، وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الأول والثاني.

امتحانات ابناؤنا في الخارج 

و أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبناؤنا في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن : تعقد امتحانات (أبناؤنا في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف  سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أية دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

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