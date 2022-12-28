زلزالان يضربان مقاطعة باجلونج غرب نيبال

أعلن المركز القومي النيبالي لرصد وبحوث الزلازل عن تعرض مقاطعة "باجلونج" الواقعة غرب نيبال لزلزالين في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وذكر المركز النيبالي - في تدوينة له على موقع التدوين المصغر / تويتر / - أن الزلزال الأول بلغت شدته 7ر4 درجة بمقياس ريختر ووقع حول منطقة "أذيكارى تشاور" بمقاطعة "باجلونج".

وأضاف المركز أن الزلزال الثاني بلغت شدته 3ر5 درجة بمقياس ريختر ووقع بمنطقة "خونجا" بنفس هذه المقاطعة التي تقع على بعد 275 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية / كاتمندو /.

ومع ذلك، لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذين الزلزالين.

يذكر أن مقاطعة "باجلونج" كانت قد تعرضت لزلزال خلال شهر أبريل عام 2015 مما تسبب في وقوع أضرار بكثير من المباني القديمة وانهيار القليل منها في ذلك الوقت.