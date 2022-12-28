برلماني: الرئيس السيسي حريص على دمج قادرون بإختلاف في المجتمع

أشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على أبنائنا من ال “قادرون باختلاف”، لدمجها فى الجمهورية الجديدة منذ توليه قيادة البلاد.

وقال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق وزارة التضامن مبادرتين لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا مشاركين فاعلين، يؤكد أن مستقبل البلاد يكمن في تعاون الجميع لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة الأولى تحت عنوان الإتاحة وكسب العيش، بشأن توفير الحياة الكريمة وسبل الإتاحة للأشخاص من ذوي الهمم، أما المبادرة الثانية لدعم ذوي الهمم، تأتي تحت عنوان أحسن صاحب، وهي مبادرة عالمية تهدف لإنهاء العزلة للقادرين باختلاف وذلك بتنمية العلاقات بين الأشخاص ذوي الهمم وغيرهم من غير ذوي الهمم، لتمكينهم في العمل والحياة بشكل عام.

وناشد النائب جميع المؤسسات والمصالح والمستشفيات والنوادي وغيرها، في المساهمة والتعاون في العمل على اتاحة المكانية كلًا على تكلفته الخاصة، وأيضًا قطاع التوظيف أن يقوم بتحمل توظيف الأشخاص من ذوي الهمم بنسبة 5 % وفقًا لما يقره القانون المصري، حتى يصبحوا الأشخاص من ذوي الهمم بالفعل قادرون باختلاف.

وقد شارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إحتفالية قادرون باختلاف ، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الهمم تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الهمم وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.