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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات هيونداي كونا ان لاين موديل 2024| فيديو

سيارة هيونداي كونا
سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024

نشرت شركة هيونداي فيديو علي اليوتيوب يوضح تفاصيل أجدد سيارات شركة هيونداي موديل 2024 وهي سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 .

سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 

تنتمي سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 الي  الجيل الثاني من سيارات الكروس أوفر الكورية وستتوافر بأربعة إصدارات هم،:"بنزين عادية، و كونا هايبرد، و كونا كهربائية، و كونا N Line الرياضية الأكثر قوة".

سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 


تمتلك سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024  تفاصيل مزدحمة على الواجهة الأمامية، وانتفاخات وألوان، وبلاستيك أسود لامع، وتشطيبات رمادية، ولمسات من لون الهيكل، وتفاصيل فضية في الأسفل، وشريط إضاءة LED بجانب حافة غطاء المحرك.

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تحتوي سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 علي صدادات أمامية وخلفية بلون الهيكل، وخط ممتد في المقدمة، وموزع هواء، ونهايات عادم مزدوجة ، وعناصر إضاءة جديدة .

سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 


تأتي سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 بزوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصه، وإطار واحد، ومقبض ناقل حركة عمود خلف عجلة القيادة، وكونسول وسطي على زوج من فتحات التهوية، وأزرار، ومقابض للتحكم في المناخ .

سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 

والجدير بالذكر أن سيارة هيونداي كونا ان لاين موديل 2024 تنافس سيارات مثل،  جيب رينيجيد، و تويوتا CHR، و شيفروليه تراكس، و هوندا HRV، و نيسان كيكس .

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