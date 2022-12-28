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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات.. أرخص هيونداي هاتشباك في مصر

سيارة هيونداي أتوس
سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من إصدارات السيارات المختلفة، التي يحتاج اليها المواطنين المصريين وخصوصا البنات، لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة، ومن هذه السيارات هيونداي أتوس برايم موديل 2010 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، والتي تحتوي علي الكثير من المميزات منها حجمها الصغير، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010

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مواصفات سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010

زودت سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 9999ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 6 شهور.

سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010


تمتلك مقصورة سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010 العديد ن المميزات منها، تكيف، وباور، وسنتر لوك، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وزجاج يدوي، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ومساحة إضافية للتخزين أمام الراكب الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، وفرش مقاعد من الجلد، وأحزمة أمان.

سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010


تحتوي سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010 من الخارج علي شكل مميز بفضل امتلاكها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتمتلك صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وجرائد تم تثبيتها علي الأبواب الأربعة من الخارج باللون الأسود لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومساحة زجاج خلفية، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010

سعر سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010

تعرض سيارة هيونداي أتوس برايم موديل 2010 للبيع بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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