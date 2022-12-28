«المش مشاغبين» عرض لذوي الهمم بالأنفوشي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وقدم قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "المش مشاغبين" نتاج ورشة الحكي والأداء المسرحي التي نظمها القصر لذوي الهمم في أغسطس الماضي واستمرت لمدة 4 أشهر.

العرض غنائي استعراضي إخراج زينب خالد، ويتناول فكرة اكتشاف الموهبة لدي ذوي الهمم ومحاولة تنميتها ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع.

كما نظم القصر احتفالية بعنوان "معا نقدر نكمل" بالتعاون مع الاتحاد النوعي، شهدها الدكتور وليد نادي، مدير الخطط والبرامج بإدارة التمكين الثقافي بالهيئة، والدكتور أحمد جسرها، دكتور التخاطب والمحاضر بالقصر، والدكتورة عايدة خليفة، والدكتورة زاهية دغش، من نادى الليونز، والدكتورة شيرين شريف، من الأكاديمية البحرية، ونائبة البرلمان نجوى خلف، ونخبة من المثقفين.

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن مجموعة من الفقرات منها الأراجوز، والليلة الكبيرة، ومسا التماسي، وشجيع السيما، ولجل النبي.

وتلا ذلك عرض استعراضي نوبي، وقامت أسرة الاتحاد النوعي بتكريم الشخصيات التي قامت بدور إيجابي لدعم ذوي الاحتياجات خلال هذا العام.

وفي مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، أقامت مكتبة النزهة ورشة تصميم نموذج لفك الأسنان في إطار حملة التوعية بمخاطر التسوس، تدريب الفنانة سلمى الوقدي، هذا بالإضافة إلى ورشة تصميم رجل الثلج بالكانسون والفوم المضغوط، بمناسبة رأس السنة الميلادية للفنانة رانيا محمد.