مفيدة شيحة: الصمت مفتاح الفرج في كثير من العلاقات

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، عن العلاقات، حملت عنوان "حافظوا على علاقتكم بالصمت المفيد".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن الصمت مفتاح الفرج في كثير من العلاقات، والصمت في كثير من الأحيان حل ذكي لموقف.



وأضافت مفيدة شيحة، أن الصمت في الوقت المناسب ملكة، ليست متوفرة لدي الكثيرين، وقليل ان تجد شخص بهذه الميزة.

الانفعال وقت الأزمة ليس حل

وتابعت مفيدة شيحة، أن الانفعال وقت الأزمة ليس حل، ويزيد الطين بلة، والصمت مثل النوم يعيد ترتيب الأفكار.

https://youtu.be/GgAByOOvN1U