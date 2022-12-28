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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدءًا من 5 يناير.. أمريكا تلزم القادمين من الصين بإجراء فحص كورونا

أحد مطارات الولايات
أحد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، إلزام جميع القادمين من الصين جوًا بإجراء فحص فيروس كورونا قبل الوصول بدءًا من 5 يناير 2023.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ستطلب الولايات المتحدة من جميع المسافرين القادمين من الصين إظهار نتيجة اختبار فحص كورونا قبل الوصول إلى البلاد، وذلك مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بالصين عقب التخفيف السريع لقيود الوباء.

وقال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن الركاب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من الصين سيحتاجون إلى إجراء اختبار لمدة لا تزيد عن يومين قبل السفر، وتقديم دليل على الاختبار السلبي لشركة الطيران الخاصة بهم قبل الصعود إلى الطائرة.

ويمكن أن تكون الاختبارات إما اختبار PCR أو اختبارًا ذاتيًا، وسيتم تطبيق هذا الشرط على كل من القادمين الذين يسافرون مباشرة إلى الولايات المتحدة من الصين وكذلك على الركاب الذين يسافرون عبر بوابات الدول الثالثة الشهيرة، بما في ذلك سيول وتورنتو وفانكوفر.

ويمكن للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من رحلتهم تقديم وثائق تعافيهم بدلاً من نتيجة الاختبار السلبية.

وتسري القواعد الجديدة بداية من الساعة 12:01 صباحًا في 5 يناير.

وبذلك تنضم أمريكا إلى الهند وإيطاليا واليابان وتايوان في اتخاذ إجراءات جديدة، بعد قرار بكين رفع سياساتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار الفيروس.

أمريكا الولايات المتحدة فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا

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