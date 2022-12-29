قادرون باختلاف.. عهد جديد يشهد ذوو الهمم بالفضل فيه للرئيس السيسي

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في كافة المجالات، منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ذوو الهمم الأوفر حظا من بين جميع الفئات، حيث يحظون باهتمام بالغ في عهد الرئيس السيسي لم يحظوا به من قبل.

قادرون باختلاف

قادرون باختلاف

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "لينا مكان".

وفي لفتة إنسانية من الرئيس عانق السيسي، أحد المشاركين في فعالية "قادرون باختلاف" من الشباب ذوي الهمم، وتبادل الرئيس الحديث معه بعد أن ترك مكانه بعفوية واتجه صوب الرئيس ليعانقه ويعبر له عن تقديره الشديد لاهتمامه الكبير بذوي الهمم.

وقدم السيسي، الشاب من ذوي الهمم لرئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، ليعاود الشاب معانقة الرئيس مرة أخرى وبدا عليه التأثر الشديد، في كلمته للحضور قائلا: “أنا النهارده ملكت الدنيا كلها، تحيا مصر، تحيا مصر.. مصر حلوة، وإحنا حلوين، وربنا معانا ياريس”.

بينما وجه الرئيس السيسي حديثه لأصحاب الهمم قائلا: “أنتم أصحاب المكان ولا أجامل في ذلك من يعرف الحقيقة يتمنى أن يكون معكم وقولوا ساعتها ليكم مكان”.

وأكد الرئيس، أن مصر ستعبر الصعاب الراهنة وتنجح بفضل الله سبحانه وتعالى وستكون قد الدنيا.

وتم في عهد الرئيس السيسي، تأسيس أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، يستهدف إلى استثمار الاموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين ودمجهم في المجتمع، على أن توجه عوائد الصندوق لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة، على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات والمدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، و تقديم المنح الدراسية والمساعدة والدعم للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة.

هذا وبجانب اعلان وزارة القوى العاملة عن توفير 3622 فرصة عمل، عبر بنشرة وظائفها الشهرية التي يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي يعلن عنها بين فترة وأخرى.

وفي مجال الاهتمام بذوي الهمم في مجال الرياضة، قامت وزارة الشباب والرياضة، بافتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات في 8 محافظات، وتقديم الخدمة بالمجان لهم في هذه المراكز، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

احتفال قادرون باختلاف

عهد جديد

كان الدور الأكبر في سعى الدولة بكل قوة لمواجهة جميع أشكال التنمر، خاصة أصحاب "ذوي الهمم" الذين لقوا اهتماما واسعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل ذلك أجرى مجلس النواب، تعديلات هامة في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حمايتهم من التنمر.

علي فرج

ومن جانبه قال علي فرج البالغ من العمر22 عام، أحد المشاركين في حفل قادرين بإختلاف، إنني أشكر الرئيس على اهتمامه البالغ بنا، وقد شاركت في حفل “قادرون بإختلاف” عن طريق إعلان وزارة الشباب والرياضة، وكنت سعيد جدا بالمشاركة مع الرئيس وهذا شرف لي.

وأضاف فرج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس اهتم بنا كثيرا وقد اختلف الأمر تماما منذ اهتمام الرئيس بنا نحن أصحاب القدرات الفائقة ولم يكن يهتم بنا أحد من قبل.

ومن جانب آخر قال مصطفى محمد كامل، إن الدولة تولي اهتمام بالغ لنا القادرون باختلاف وهناك فرق كبير جدا بين عهد الرئيس السيسي وما يوليه لنا من اهتمام وما سبقه من عهود أخرى، وكون الرئيس خصص يوم للقادرون باختلاف هذا يبين مدى اهتمامه بنا وحرصه علينا وجبربخاطرنا وحقق لنا الكثير وعندما نطلب شيء يلبي.

وأضاف كامل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس أشار لأننا سنشارك في افتتاحية مدينة الفنون والثقافة وهذا يدل على أن الرئيس يكون سعيد بوجودنا ويتشرف بنا كما نسعد ونتشرف به نحن أيضا.