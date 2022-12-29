عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

صدى البلد

هبط سعر الذهب مساء أمس الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

وبحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو الثلاثاء، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر ، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

تراجع عجز التجارة

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.

وانخفض العجز بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين.

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

وتراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.

بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي السلع الاستهلاكية انخفض العجز العقود الأمريكية الآجلة للذهب سعر الذهب دولار الصين الولايات المتحدة الدولار الخزانة الأمريكية الذهب اسعار الذهب ارتفاع سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

انهيار أسعار الذهب لأدني مستوى في 6 أشهر

انهيار تاريخي لـ الذهب وانخفاض سعر الدولار عالميا

خسارة الذهب الكبرى ومفاجأة في الدولار | تفاصيل الأسعار

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الحكم على مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان

متى تبدأ عدة سيدة هجرها زوجها لسنوات ثم طلقها.. الإفتاء ترد

سعر الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 29-12-2022

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

"تويتر" يعاني من انقطاع في الخدمة

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغلى في ٢٠٢٢.. سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

رؤوس مغلية وهرم رابع في الجيزة.. 10 اكتشافات مصرية مذهلة بـ 2022

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ