تفاصيل اللحظات الأخيرة لمدرس أنهى حياته في بث مباشر بسبب “نكد زوجته”

أفاد تقرير لقناة «العربية»، أن مدرس مصري من الفيوم انهي حياته بسبب نكد زوجته المستمر في جميع الأوقات وان ما وصل إليه الرجل كان نتيجة لــ “خلافات أسرية” و بعض المواقع المحلية أوضحت أنه “بسبب نكد زوجته” رغم أنه لم يذكر اسمها في البث المباشر .









قال المدرس خلال التقرير، ان ربنا سبحانه وتعالي هو المنتقم الجبار وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي ، هذه الكلمات والحظات كانت الأخيرة للمدرس المصري من محافظة الفيوم وثقها بنفسه عبر بث مباشر قبل أن ينهي حياته .















واضاف التقرير، ان الانتحار جاء نتيجة مروره بــ “أزمة نفسية” واكد المدرس قائلا :”ان الحالة التي وصلت لها دي والله العظيم ما هي لضائقة مالية الحمد لله ربنا ساترها بس لما تكون تصحي في نكد و تنام في نكد وتعيش حياتك كلها في نكد يبقي تعيش ليه “ .













اقرص مبيد حشري





واشار التقرير، إلي ان المدرس أنهي حياته بعد تناول قرص مبيد حشري يستخدم في حفظ حبوب الغلال حيث اعلنت السلطات وصل المدرس لمستشفي الفيوم مصابا بحالة إعياء شديدة لكنه توفي لاحقا متأثر بإصابته .





