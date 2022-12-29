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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول لـ هيونداي النترا فيس ليفت | صور

هيونداي النترا
هيونداي النترا

أظهرت  صور التجسس على الإنترنت نسخة محدثة من الجيل السابع لسيارة هيونداي إلنترا الجديدة، وظهرت السيارة السيدان في شكلها الحالي منذ أكثر من عامين وتستعد شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية ببطء لإطلاق الجيل الجديد منها، ولكن ذلك لن يحدث هذا حتى أواخر عام 2023 أو حتى عام 2024.

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هيونداي النترا

سيكون أبرز ما في إعادة التصميم هو شبكة المبرد الضخمة المستوحاة من Staria والتي تمتد من جانب إلى آخر في المقدمة، كما يوجد شريط LED ، مشابه لما عرضته كونا الجديدة قبل أيام قليلة فقط، وتم دمج المصابيح الأمامية بشكل مرئي في الشبكة ولها شكل وحجم جديدان مقارنة بالطراز الحالي.

 

لم يحصل الجزء الخلفي تحولًا جذريًا في التصميم، فقد قام المصممون بإعطاء إلنترا المحدثة رسومات داخلية منقحة قليلاً للمصابيح الخلفية وتعديلات طفيفة على القسم السفلي من المصد، هذه هي جميع التغييرات المرئية في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من أن الكثير قد يتغير حتى يتم الانتهاء من مركبة الإنتاج النهائية.

هيونداي النترا

 

يأتي موديل عام 2023 عالمياً بمحرك بسعة 2.0 ليتر، بينما يوفر الطراز الكهربائي محرك سعة 1.6 لتر، وتعمل وحدة الشحن التوربيني على تشغيل متغير N الذي يتصدر النطاق للحصول على ذروة إنتاج تبلغ 286 حصانًا، ويمكن الحصول عليها إما بعلبة تروس يدوية بست سرعات أو أوتوماتيكية اختيارية مزدوجة القابض.

 

لا تزال هذه معاينة مبكرة جدًا للشكل الذي يمكن أن تبدو عليه إلنترا المحدثة، وتسعى هيونداي لإنشاء لغة تصميم جديدة لسيارات السيدان في المستقبل. 

هيونداى النترا هيونداي النترا Staria صناعة السيارات

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