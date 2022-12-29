عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا أنوفا موديل 2022 في السعودية | صور

تويوتا انوفا موديل
تويوتا انوفا موديل 2022

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، ومن بينها السيارات العائلية، وتعتبر موجهة لعشاق السفر والعائلات، وذلك بفضل مقصورتها الرحبة.

حصاد 2022.. أبرز سيارات الكروس أوفر في السوق المصري | صور

للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لـ فيات 500X | صور

تويوتا انوفا موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا انوفا موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 104.305 ريال.

الفئة الثانية بسعر 112.010 ريال.

تويوتا انوفا موديل 2022

مواصفات تويوتا انوفا موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا انوفا موديل 2022 على نوعين من المحركات، الأول محرك 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر، ينتج قوة تصل الى 164 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام دفع خلفي، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/متر، وكفاءة استهلاك الوقود 11.3 كم/لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 65 لتر.

 

بينما يأتي المحرك الثاني بأربعة أسطوانات وسعة 2.8 لتر تيربو، وتبلغ قوتها 172 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، بنظام دفع خلفي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، وكفاءة استهلاك الوقود 14.9 كم/لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر.

تويوتا انوفا موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا انوفا موديل 2022 من الخارج بتصميم جديد وعصري مع لمسات أنيقة وخطوط تبرز جمال السيارة، كما يوجد على الصدام الأمامي مصابيح الضباب التي تأتي بشكل قياسي لضرورتها في السيارات العائلية، وشبك أمامي فاخر باللون الأسود مع خطين من الكروم تزين الشبك من الأعلى كأنه متداخل في المصابيح الأمامية التي تأتي بتقنية الـ LED.

 

تتوفر سيارة تويوتا انوفا موديل 2022 بمقود من الجلد متعدد الوظائف وشاشة صغيرة لعرض أبرز معلومات السيارة والتحذيرات أمام السائق مع وجود شاشة ترفيهية بقياس 7 بوصة تدعم أندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة، وأبواب بطبقة من الجلد كما يوجد عدادات تقليدية بتصميم عصري مع لون أزرق وفي المنتصف.

السعودية تويوتا انوفا موديل 2022 تويوتا انوفا السيارات العائلية تويوتا انوفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

حصاد 2022.. أبرز سيارات الكروس أوفر في السوق المصري | صور

اشتريها من برا.. قيمة الوديعة البنكية لـ أودي A1 | صور

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية لـ فورد فوكاس بالدولار

للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لـ فيات 500X | صور

حصاد 2022 .. أغلى 5 سيارات في العالم | صور

كيا سيراتو مستعملة بسعر يبدأ من 220 ألف جنيه |صور

تحدي الكبار.. فيراري انزو ضد مازيراتي MC12 | فيديو

ترشيحاتنا

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ستحدث الليلة.. السماء تتزين بظاهرة فلكية استثنائية في وداع عام 2022| شاهد

جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيري دفاع سوريا وتركيا في روسيا لأول مرة منذ 2011

أحد أبطال قادرون باختلاف: شيخ الأزهر هو من اختارني للمشاركة بالاحتفالية

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 29-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

مش مقتنع بيهم.. هل يتسبب كولر في رحيل نجمي الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص؟

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ