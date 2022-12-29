سعر تويوتا أنوفا موديل 2022 في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، ومن بينها السيارات العائلية، وتعتبر موجهة لعشاق السفر والعائلات، وذلك بفضل مقصورتها الرحبة.

تويوتا انوفا موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا انوفا موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 104.305 ريال.

الفئة الثانية بسعر 112.010 ريال.

تويوتا انوفا موديل 2022

مواصفات تويوتا انوفا موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا انوفا موديل 2022 على نوعين من المحركات، الأول محرك 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر، ينتج قوة تصل الى 164 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام دفع خلفي، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/متر، وكفاءة استهلاك الوقود 11.3 كم/لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 65 لتر.

بينما يأتي المحرك الثاني بأربعة أسطوانات وسعة 2.8 لتر تيربو، وتبلغ قوتها 172 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، بنظام دفع خلفي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، وكفاءة استهلاك الوقود 14.9 كم/لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر.

تويوتا انوفا موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا انوفا موديل 2022 من الخارج بتصميم جديد وعصري مع لمسات أنيقة وخطوط تبرز جمال السيارة، كما يوجد على الصدام الأمامي مصابيح الضباب التي تأتي بشكل قياسي لضرورتها في السيارات العائلية، وشبك أمامي فاخر باللون الأسود مع خطين من الكروم تزين الشبك من الأعلى كأنه متداخل في المصابيح الأمامية التي تأتي بتقنية الـ LED.

تتوفر سيارة تويوتا انوفا موديل 2022 بمقود من الجلد متعدد الوظائف وشاشة صغيرة لعرض أبرز معلومات السيارة والتحذيرات أمام السائق مع وجود شاشة ترفيهية بقياس 7 بوصة تدعم أندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة، وأبواب بطبقة من الجلد كما يوجد عدادات تقليدية بتصميم عصري مع لون أزرق وفي المنتصف.