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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 أحد أكثر سيارات السيدان شعبية في السوق السعودي، حيث تتميز بتصميم خارجي فاخر، بالإضافة للعديد من التجهيزات الداخلية مثل أنظمة الأمن والسلامة والملاحة وغيرها.

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تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى LE STD بقيمة قدرها 99,245 ريال 

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية  LE بقيمة قدرها 102,925 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة HEV LE بقيمة قدرها 103,500 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الربعة GLE بقيمة قدرها 112,355 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة HEV GLE بقيمة قدرها 114,770 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة  SE بقيمة قدرها 117,760 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السابعة GLE-X بقيمة قدرها 129,490 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثامنة SE V6 بقيمة قدرها 134,205 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة التاسعة GRANDE V6 بقيمة قدرها 146,970 ريال

تويوتا كامري موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودي بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

 

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كامري موديل 2023 من الخارجي بتصميم عصري وأنيق أنيق يجمع بين اللمسات العصرية والشبابية ، وحصلت على لقب الأكثر شعبية بين سيارات تويوتا في السعودية، وتعتبر سيارة سيدان متوسطة الحجم واقتصادية.

 

وتميزت السيارة اليابانية بالشبك الأمامي السفلي العريض الذي جاء باللون الأسود، وتلك المصابيح الأمامية التي حصلت على تصميم نحيف نسبياً وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية، وجاءت المصابيح الأمامية في السيارة السيدان اليابانية تعمل بتقنية الـ LED، بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى.

السعودية تويوتا كامري موديل 2023 تويوتا كامري

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