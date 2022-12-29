حازم إمام يكشف كواليس غرفة الملابس بعد إهدار كهربا ركلة جزاء السوبر

قال حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق: "طريقة لعب كهربا كانت مناسبة للزمالك، لكنه كان أهلاوي، حاليًّا مفيش لعيبة في الزمالك أهلاوية، بس أنا ما أعرفش الجداد، وما أعرفش إذا كان في الأهلي لعيبة زملكاوية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “إم بي سي مصر”: "كهربا كان سبب رئيسي إننا ناخد الدوري، وما بتفرقش إذا كان اللاعب أهلاوي أو زملكاوي لأننا في عصر الاحتراف".

كهربا أخطأ برحيله عن الزمالك

وأكد: "كهربا غلط برحيله عن نادي الزمالك، وأفتكر أنه بعد إضاعته ركلة الجزاء في مباراة السوبر أمام الأهلي كان زعلان جدًّا وغضبان في أوضة اللبس رغم أنه أهلاوي".



ولفت إلى أن اللاعب الوحيد في النادي الأهلي الذي كان يمكنه صنع الفارق في نادي الزمالك هو رمضان صبحي.

وتابع: "الزمالك هذا الموسم سوف يحافظ على لقب بطولة الدوري للعام الثالث على التوالي، والنادي الأهلي هو المنافس الأول لنادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

