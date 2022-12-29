عبد الجليل: أطالب الأهلي بالاستغناء عن 4 لاعبين في يناير



أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن غرفة ملابس الأهلي في السابق كانت تشهد التزام وانضباط تام، وكان هناك فارق كبير مع الزمالك في هذه النقطة تحديدا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج ملعب بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "هناك لاعبين لا تستطيع التكيف مع غرفة ملابس النادي الأهلي".

وأضاف: "كان يجب الصبر على بعض اللاعبين الشباب في الأهلي مثل زياد طارق، لابد من وجود مدير رياضي أو لجنة كرة جديدة، الأهلي ملئ بالبطولات ولكننا نريد صناعة فريق لمدة 5 سنوات قادمة".

وواصل: "الأهلي لديه مباراة صعبة أمام بيراميدز وقادر على الفوز بها، لكن بهذا المستوى الأمور غير مضمونة".

وتابع: "الزمالك في الموسم الماضي فاز بالدوري بالناشئين ولم يكن هناك سوى لاعبين معدودة من اصحاب الخبرات، وظهرت عناصر مميزة من الشباب".

وأكمل: "فوجئت بأن هناك أحاديث حول تجديد عقد عمار حمدي الذي لم يلعب منذ 3 سنوات، هناك 4 لاعبين لابد من الاستغناء عنهم نهائيا وهم حسين الشحات وبيرسي تاو، ولولا اصابة اكرم توفيق لطالبت برحيل محمد هاني".

وزاد: "يجب خروج حسام حسن على سبيل الاعارة فهو مهاجم جيد، وسيكون مفيد للنادي الأهلي، ومنتخب مصر، يجب اتخاذ قرارات (تزلزل)، من أجل اعادة الفريق للمسار الصحيح".

وأردف:"الاهلي استغنى عن نجوم كبيرة مثل طاهر ابوزيد وعلاء ميهوب وربيع ياسين، لابد ان يكون هناك قرارات جرئية وانتفاضة في ادارة الكرة بالنادي الأهلي".