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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بدار أوبرا الإسكندرية

علي الحجار
علي الحجار

أحيا الفنان علي الحجار، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 28 ديسمبر، في دار أوبرا الإسكندرية، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، والتي يشارك فيها عدد كبير من النجوم. 

 

أحدث لقاءات علي الحجار

من جهة أخرى، أكد الفنان علي الحجار، أن أغنية مسلسل “المال والبنون”؛ كانت بمثابة بداية عملية مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، مشيرا إلى أنه قدَّم احترافية كبيرة في هذه الأغنية.

وقال علي الحجار، خلال لقاء له ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن جائزة السلطان قابوس التي حصلت عليها، كانت نتيجة غنائي 3 آلاف أغنية، فضلا عن أنني قدمت العديد من تترات الأعمال الفنية.

 

بداية انطلاقي

وتابع الفنان علي الحجار، أن الموسيقار بليغ حمدي قدم أول أغنية معه “على قد ما حبينا”، وكانت بمثابة بداية انطلاقى. 

 

حفل علي الحجار
حفل علي الحجار
حفل علي الحجار
حفل علي الحجار
حفل علي الحجار
حفل علي الحجار
علي الحجار الفنان علي الحجار راس السنة الاسكندرية دار أوبرا الإسكندرية

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