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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغنى يشارك جمهوره بصورة له مع منة فضالى وبسمة داود

صدى البلد

نشر الفنان محمود عبد المغنى ، صورة له بصحبة الفنانة منة فضالى و بسمة داود وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق محمود عبد المغنى “ أحلى بنات دووول ولا أيه ”. 

 

و يشار إلى أن الفنان محمود عبد المغني، تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» أمام الفنانة روبي، والمنتظر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل موسم 2023 .

ومن المقرر أن يجسد «عبد المغني» خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تماما عن ما سبق وقدمه في أعماله المختلفة.

منة فضالي الفنانة منه فضالى محمود عبد المغني الفنانة روبي انستجرام

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