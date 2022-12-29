محمود عبد المغنى يشارك جمهوره بصورة له مع منة فضالى وبسمة داود

نشر الفنان محمود عبد المغنى ، صورة له بصحبة الفنانة منة فضالى و بسمة داود وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمود عبد المغنى “ أحلى بنات دووول ولا أيه ”.

و يشار إلى أن الفنان محمود عبد المغني، تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» أمام الفنانة روبي، والمنتظر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل موسم 2023 .

ومن المقرر أن يجسد «عبد المغني» خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تماما عن ما سبق وقدمه في أعماله المختلفة.