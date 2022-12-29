الأمم المتحدة: حظر عمل الفتيات في أفغانستان بمجال الإغاثة يهدد حياتهن

أعلنت الأمم المتحدة أن بعض برامج المساعدات في أفغانستان توقفت بسبب حظر فرضته الإدارة التي تقودها طالبان على العاملات في مجال الإغاثة، محذرة من أن العديد من الأنشطة الأخرى ستتوقف على الأرجح مؤقتا.



وشددت الأمم المتحدة في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الخميس، على أن مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر، داعية حركة طالبان إلى التراجع عن قرارها.



في سياق متصل، حث وزراء خارجية الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حكومة طالبان في أفغانستان بالتراجع عن قرارها بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.



وحذرت وزراء خارجية الدول، في بيان مشترك، ما وصفته بقرار طالبان المتهور قد يعرض للخطر حياة ملايين الأفغان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة للخطر.



وطالبت 12 دولة أوروبية حركة طالبان بالتراجع عن قراراتها بشأن المرأة.. وأضاف البيان أن منع عمل النساء في أفغانستان يشكل تهديدا مباشرا على حياتهن، مطالباً سلطات طالبان بالتراجع عن قرار حظر عمل النساء.