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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم أجنبي لـ مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هاني حتحوت عبر صفحته الرسمية على تويتر: “علمت أنه، بطلب من بيراميدز، وبعد تسديده المستحقات الأسبوع الماضي، اتحاد الكرة سيعلن عن طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين، الاتحاد أرسل بالفعل تذاكر الطيران للطاقم الأجنبي”.

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وتابع: “طاقم تحكيم بولندي لمواجهة الأهلي وبيراميدز بالجولة ١١ للدوري الممتاز”.

الأهلي وبيراميدز

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه بيراميدز يوم الأثنين القادم على استاد القاهرة، بدلاً من استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري

الأهلى بيراميدز الاهلي وبيراميدز هاني حتحوت الدوري المصري الممتاز

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