بالأسماء.. غياب 5 نجوم عن الأهلي أمام بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، غداً على استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن فريق الأهلي 5 نجوم من العيار الثقيل نتيجة تعرضهم للإصابة، التي تتمثل في كل من عمار حمدي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأخيراً مصطفى شوبير.

وأجرى أكرم توفيق جراحة عاجلة بالرباط الصليبي بالركبة، نتيجة إصابته في تدريبات الأهلي على استاد التتش، كما سيغيب عمار حمدي لعدم الجاهزية، وطاهر محمد لمعاناته من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وتاو لتعرض اللاعب لتمزق في العضلة الضامة، وأخيراً مصطفى شوبير نتيجة إصابته في غضروف الركبة.

وفي نفس السياق، أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لـ مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - محمد صادق - بلاتي توريه - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.