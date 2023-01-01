وزير الصحة: الدولة وجهت بالإفراج عن جميع الخامات والمعدات الطبية في الموانئ

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة وجهت بالإفراج عن جميع الخامات والمعدات الطبية في الموانئ.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “الزيارات الميدانية التي نقوم بها الهدف منها الوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين”.

وتابع وزير الصحة “الرئيس السيسي وجه بتعظيم العمل في الوحدات الصحية والعيادات التخصصية”، معلقا المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير في المنظومة الصحية.

وأكد أن "الوضع آمن ومستقر بشأن حالات كورونا، ولا توجد أي حالات مصابة بكورونا في مصر حاليًا".

ونوه بأن "جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفيروسات للوقوف علي مدي الإصابات وسرعة التحرك".