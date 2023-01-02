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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: هناك تسخين لبيراميدز ضد الأهلي

الأهلي ضد بيراميدز
الأهلي ضد بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان إدارة بيراميدز بشأن نقل مباراة الأهلي إلى استاد القاهرة، لم يكن له أي داعي، في ظل اللائحة الواضحة بأحقية النادي الأحمر في نقل المباراة.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "مجرد إصدار بيان تكسير في العلاقة بين الأهلي وبيراميدز، كان عليهم إجراء اتصال مع الرابطة أو عامر حسين، بدلا من إصدار بيانات، نريد معرفة مين يقوم بـ(التسخين)".

 

وأضاف: "بيراميدز نادٍ له قيمة حاليا في الكرة المصرية ولديه لاعبين مميزين، والموسم الماضي احرز المركز الثاني، وهو منافس دائما على الكونفدرالية".

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