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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وصلة رقص لـ إليسا وأصالة .. نوال الزغبي تحرج لطيفة| أبرز لقطات حفلات رأس السنة

إليسا وأصالة
إليسا وأصالة

قدم نجوم الغناء في الوطن العربي، العديد من الحفلات الغنائية على مدار الايام الماضية احتفالا برأس السنة، نستعرض أبرز اللقطات من خلال التقرير التالي:

 

إليسا وأصالة

 

شهدت كواليس الحفل الغنائي الكبير الذي أقيم بمناسبة الاحتفال برأس السنة، ضمن فعاليات موسم الرياض، لحظات خاصة بين النجوم المشاركين في الحفل.

وتداول رواد موقع تويتر، لقطة من الكواليس جمعت بين النجمتين أصالة وإليسا، ظهرتا فيها وهما تستمتعان بالرقص على نغمات الفقرة المقدمة على المسرح.

شارك بالحفل كل من نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، ووائل كفوري، وأنغام، وبهاء سلطان، وعاصي الحلاني ولطيفة، وأصالة.


وكانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنان الكبير جورج وسوف، ليكون النجم الثالث عشر في هذه الليلة الساحرة، وشاركه الغناء أنغام وبهاء سلطان.

 

نوال الزغبي ولطيفة 

ظهرت الفنانة نوال الزغبي مع الفنانة لطيفة، في مقطع فيديو متداول من حفل تريو نايت بالعاصمة السعودية الرياض، ليلة رأس السنة الميلادية السبت، والذي ضم 12 نجما من نجوم الطرب العربي. 

وتسببت نوال الزغبي، في موقف محرج للفنانة لطيفة على المسرح خلال فقرة التريو التي جمعتهما، حيث قامت نوال الزغبي بمنع لطيفة من الغناء وقامت بانزال المايك منها، وأكملت «نوال» غناء المقطوعة بدلا منها. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

أحدث أغاني نوال الزغبي

حققت الفنانة نوال الزغبي ، أكثر من 6 مليون مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كليب عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.

كاظم الساهر 

أبدى كاظم الساهر المطرب العراقي، غضبه الشديد فى حفلته الأخيرة بدار أوبرا دبي، بعد اقتحام إحدى معجباته لالتقاط صورة تذكارية معه. 

وظهر كاظم الساهر فى الفيديو المتداول له على صفحات السوشيال ميديا وهو فى لحظة غضب شديدة، فور صعود هذه المعجبة لكونها اقتحمت المسرح أثناء غنائه، وهو الأمر الذي يرفضه تماما  فى جميع حفلاته للتركيز فيما يقدمه على المسرح.

وظهر كاظم الساهر فى المقطع وهو يبتعد عن المعجبة بعد محاولتها التقاط الصورة التذكارية معه وينظر لفرقته الموسيقية وهو غاضب.

إليسا أصالة نوال الزغبي كاظم الساهر شريف قاسم

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