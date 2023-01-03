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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الإسبال في الصلاة .. أمين الإفتاء يحسم الخلاف

صدى البلد

حكم إسبال اليدين في الصلاة .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قبض اليدين في الصلاة يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام، وهي سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وقال بها جمهور العلماء.

وأضاف عويضة عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الإسبال في الصلاة هو إرسال اليدين مع الجانبين، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة، وحال القيام بعد الرفع من الركوع، ولكن هناك من يقولون قصة مغلوطة عن الإمام مالك إن أبى جعفر المنصور حيث اختلف مع الإمام مالك فضرب سيدنا الإمام مالك على يده فكسرت فوقف الإمام مالك في الصلاة فبدلًا من أن يجعل يدًا واحدة والأخرى مسدوله بجواره فأسدل الأثنين وهذا كلامًا ليس بصحيح بل ورد إسدال اليدين، ولكن قال جمهور العلماء والتابعين بوضع اليدين على الصدر في الصلاة.

وتابع قائلًا "أنه جاءت فى رواية أخرى علة كراهية الإمام مالك للقبض على يديه في الصلاة هي حتى لا يظن الآخرون أن وضع اليدين اليمنى على اليسرى ركنًا من أركان الصلاة فهي هيئة وليست ركنًا، وأما صفة وضعهما صفتان الأولى: أن يضع المصلي كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والثانية: أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى".

 

الصلاة الإسبال في الصلاة حكم اسبال اليدين في الصلاة دار الإفتاء

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