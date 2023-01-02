وزيرا السياحةوالآثار والخارجية يشهدان تسلم “التابوت الأخضر” بعد استعادته من أمريكا| صور

شهد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار والسفير سامح شكري وزير الخارجية، مراسم تسليم غطاء تابوت كاهن مدينة هيراكليوبوليس المدعو "عنخ إن ماعت" والمعروف باسم التابوت الأخضر، والذي تم استعادته مؤخراً من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية.

واستهل أحمد عيسي، كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر، بتوجيه الشكر للسفير سامح شكري وزير الخارجية على استضافة وزارة الخارجية لهذا المؤتمر الهام، والذي يعد خير دليل على أن الدولة بجميع مؤسساتها تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية لاسترداد الكنوز التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الدولة لن تتواني في بذل أي جهد من أجل استعادة الآثار التي تم خروجها وتهريبها خارج البلاد، مشيراً إلى تضافر الجهود والدولية والسلطات الأمريكية لاستعادة غطاء التابوت بعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين، نجحت مصر في استردادها.

وأشار أحمد عيسى، إلى الخطوات الجادة والملموسة التي تتخذها الدولة في حماية الممتلكات الثقافية، والعمل على استرداد ما تم تهريبه خارج البلاد بطريقة غير شرعية، لافتاً إلى أن حماية الممتلكات الثقافية من أولويات الحكومة، حيث تضمن الدستور ثلاثة مواد حول حماية الآثار ومنع التعدي عليها واسترداد ما تم تهريبه، لافتاً إلى قيام مصر بالانضمام والتوقيع على اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، كما تم عقد عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين مصر وعدد من دول العالم في هذا الشأن ومنها الاتفاقية الموقعة ما بين الخارجية الأمريكية والخارجية المصرية سنة 2016، والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات في نوفمبر 2021، وتم على إثرها استرداد العديد من القطع الأثرية الهامة، ومنها التابوت الذهبي للمدعو نجم عنخ عام 2019 والمعروض حالياً بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى استرداد أكثر من 5000 قطعة أثرية خلال عام 2021.

وأضاف أحمد عيسي، خلال كلمته، أن مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار نجحت بالتعاون مع الجهات الوطنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ممثلة في مكتب النائب العام، وكافة الجهات الأمنية والرقابية وشرطة السياحة والآثار، في استرداد العديد من الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية.

وفي ختام كلمته، أعرب أحمد عيسي عن كامل امتنانه لوزارة الخارجية ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك والسفارة الأمريكية، والإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، على الجهد المبذول لاسترداد غطاء التابوت.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن غطاء التابوت المسترد يعد من أضخم التوابيت إذ تبلغ أبعاده نحو 294× 90 وهو يخص الكاهن "عنخ إن ماعت"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن هذا التابوت كان يحتوي على تابوت أصغر منه كان بداخله المومياء، مضيفاً أن ملامح الفن الموجودة على غطاء التابوت تُشير إلى أنه يعود في أغلب الظن للعصر المتأخر.

وأشار د. مصطفى وزيري إلى أنه من المقرر أن يتم إيداع غطاء التابوت بالمتحف المصري بالتحرير لبدء أعمال الصيانة والترميم اللازمة له.

فيما قال شعبان عبد الجواد، أن غطاء التابوت المُسترد مصنوع من الخشب المُغطى بالكتابات الهيروغليفية ووجه ملون باللون الأخضر، كما زُين بزخارف باللون الذهبي ويتميز بحجمه الإستثنائي.

وحضر مراسم التسليم، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشعبان عبد الجواد المُشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

هذا وقد قام شعبان عبد الجواد والسفير عمر سليم بالتوقيع على محضر تسليم التابوت.

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