مصطفى وزيري يكشف تفاصيل استعادة التابوت الأخضر من أمريكا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل استعادة مصر التابوت الأخضر الأثري من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" التابوت الأخضر طوله 3 أمتار، وبداخله تابوت آخر يحمل المومياء، وسُمي بالتابوت الأخضر نظرًا إلى اللون المكسو به.

وأشار إلى أن إدارة الآثار المستردة دورها العمل على استعادة الآثار المسلوبة، والمُهربة إلى الخارج، مضيفا: "وزن التابوت الأخضر ليس أقل من 500 كيلو، مشيرًا إلى أن التحقيقات في تهريب هذا التابوت خارج البلاد ما زالت مستمرة.

وأكمل: “مصر استردّت 29 ألف قطعة أثرية بعد تهريبها، موجهًا الشكر لوزير الخارجية، سامح شكري، لجهوده في استرداد التابوت الأخضر”.

