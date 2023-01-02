عقب الهزيمه بثلاثيه أمام الاهلي.. الصقر يعلن إقاله جونياس من قيادة بيراميدز

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز إقالة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة أمام الأهلي بثلاثين نظيفة في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص.. بيراميدز يقرر إقالة تاكيس بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية".

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

هدد الأهلي لاعبي بيراميدز في الدقائق الأولى من عمر المباراة، بعد وصول كريم فؤاد لمنطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 4من عمر المباراة وسدد كرة ولكن أبعدها علي جبر من امام مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 5كثف الأهلي الهجوم عن طريق الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز، ومرر محمد هاني كرة رائعة استقبلها شادي حسين وسددها رأسية مرت بجور المرمى وانتزعت آهات الجماهير.

وصل لاعبي بيراميدز إلى منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة ٧ لأول مرة منذ بداية شوط المباراة الاول، توغل إسلام عيسى بالكرة ووصل منطقة الجزاء ولكن تدخل ياسر إبراهيم وأبعد الكرة عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وللمرة الأولى يهدد بيراميدز مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي، بتسديدة فخري لاكاي الذي سدد كرة قوية بعرض الملعب من الجبهة اليمنى في الدقيقة 10ولكن مرت بسلام على مرمى الأهلي.

استحوذ لاعبي بيراميدز على الكرة في الدقيقة 11 من عمر المباراة وصنع هجمة خطيرة ولكن تمكن محمد عبد المنعم قلب دفاع الأهلي من إبعادها لركلة ركنية.

أهدر شادي حسين فرصة الهدف الاول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تصرفه الغريب مع الكرة التي وصل بها داخل منطقة الجزاء وانفرد بأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

استطاع عمرو السولية خطف هدف في الدقيقة 18من عمر المباراة بتسديدة صاروخية لم يتمكن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن يفعل امامها شئ.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من إنقاذ مرماه من تسديدة صاروخية من رمضان صبحي الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن كان الشناوي يقظ وأنقذ مرماه.

وشن بيراميدز هجوم ناري على الأهلي بعد الهدف الذي استقبله في مرماه، ولكن دفاع الاهلي كان صامداً بقوة أمام الهجمات القوية التي نفذها بيراميدز.

تدخل عبد الله السعيد بقوة مع كريم فؤاد لاعب الاهلي في كرة مشتركة في الدقيقة 32 من عمر المباراة تسبب في إصابته وخروجه ونزول حسين الشحات بدلاً منه في أول تغيير للأهلي في اللقاء٫

وأهدر شادي حسين هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 38ن عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة الذي أهداه الكرة ولكن تصرف معها شادي بريقة غريبة وأبعدها عن مرمى بيراميدز.

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: شادي حسين

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.