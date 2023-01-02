خبير: صواريخ "هيمارس" الأمريكية تحصد أرواح 60 جنديًا روسيًا فى دونيتسك

قال الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق الروسي، لـ"القاهرة الإخبارية" إن الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على مقاطعة دونيتسك، التي تعتبرها روسيا جزءًا من أراضيها، ومقتل ما يزيد على 60 جنديًا روسيًا يعد تعديًا على السيادة الروسية ويسبب لها حرجًا كبيرًا.

أضاف "القليوبي" أنه منذ نهاية سبتمبر الماضي، حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 6 آلاف جندي روسي خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، لم تعلن منذ ذلك التاريخ عن عدد قتلى في صفوف جنودها إلى أن أعلنت أخيرًا عن مقتل 60 جنديًا في مقاطعة "دونيتسك" اليوم، وهو ما يدل على حساسية الأمر بالنسبة لروسيا.

وأوضح "القليوبي" أن روسيا تحاول تصوير الأمر على أن أوكرانيا تخوض حربًا بالإنابة عن واشنطن، خاصة أن الهجوم تم تنفيذه بصواريخ هيمارس الأمريكية، ملاحظًا تراجع الجانب الروسي في الشرق الأوكراني خاصة بعد تسلم أوكرانيا للأسلحة الأمريكية واستخدامها في الحرب.

مؤكدًا أن بيلاروسيا سوف تساعد روسيا في شن الهجمات من أراضيها، لكنها لن تشارك بجنودها في الهجوم على كييف، إذ يرى "القليوبي" أن الحرب الحالية تجمع بين التقليدية والحديثة، خاصة بعد استخدام المسيّرات من الجانبين، وهو ما يعمل على شن هجوم في العمق دون خسائر بشرية.