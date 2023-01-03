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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فعل يحرمك فضل قيام الليل ويقع فيه كثيرون.. البحوث الإسلامية: اجتنبوه

فعل يحرمك فضل قيام
فعل يحرمك فضل قيام الليل

لاشك أن من عرف فضل قيام الليل ، من كثرة النصوص والوصايا الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأهمية اغتنامه وعدم تفويته، يجعله يحذر من أي فعل يحرمك فضل قيام الليل ، والذي يمثل تهديدًا كبيرًا بخسارة هذا الفضل العظيم، لذا فإنه حتى لا تضيع منك هذه النفحة وهذا الثواب ينبغي تجنب أي فعل يحرمك فضل قيام الليل ومن ثم معرفته أولاً لاجتنابه خاصة وأن الكثيرين يقعون فيه، فيضيعون قيام الليل ، والذي يعد غنيمة وكنز ثمين لا يفوته لبيب.

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فعل يحرمك فضل قيام الليل

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه كما تُعرض ارتكاب الذنوب أصحابها إلى دخول جهنم في الآخرة، فإنها أيضًا تحرمهم من أداء بعض الطاعات، لتحرمهم من الجنة.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي، بما ورد عن بعض السلف الصالح، عن الإمام الحسن البصري -رضي الله عنه- قال: «إن الرجل ليذنب الذنب فيُحرم به قيام الليل».

فضل قيام الليل

 ورد في فضل قيام الليل أنه عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، ومن فضل قيام الليل ، أن :

  1. عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
  2. ومن فضل قيام الليل أنه من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
  3. من فضل قيام الليل أنه من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
  4. وكذلك من فضل قيام الليل أن المحافظينَ عليه مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.
  5. مدح الله أهل قيام اللّيل .
  6. جاء في فضل قيام الليل أنه عدَّ الله تعالى أهله في جملة عباده الأبرار.
  7. ومن فضل قيام الليل أنه مُكفِّرٌ للسّيئاتِ.
  8. ومن فضل قيام الليل أنه منهاةٌ للآثام.
  9. قيامُ اللّيل أفضل الصَّلاة بعد الفريضة.
  10. من فضل قيام الليل أنه شرفُ المؤمن قيام اللّيل.
  11. من فضل قيام الليل أنه يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه.
  12. فضل قيام الليل أنه خير من الدّنيا وما فيها.
  13. كما أن قيام الليل من أسباب استجابة الدعاء.

 قيام الليل 

ورد أن  قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل، و أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء إلى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

وقيام الليل هو: قضاء معظم الليل أو جزء منه ولو ساعة في عبادة الله بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ،  ويطلق القيام ويراد العبادة عموماً، وصلاة الليل خصوصًا.

 

 

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