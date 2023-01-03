غرق شابين إثر سقوط توك توك في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقي شابين مصرعهما غرقا وإنقاذ آخرين في سقوط توك توك بمصرف مائي متفرع من الترعة الإبراهيمية بقرية أولاد رائق بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط توك توك يقل 4 أشخاص بمصرف مائي متفرع من الترعة الإبراهيمية بمدخل قرية أولاد رائق .



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإنقاذ النهري، وتم إنقاذ شخصين بينما أسفر الحادث عن مصرع " إسلام . س . م " 18 عاما ، ونجل عمه " علي . م . م " وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى علوان المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .