أعلن التلفزيون الروسي الرسمي، وفاة رئيس مجلس السوفيت الأعلى السابق رسلان حسبولاتوف، الحليف الذي كان مقرباً من الرئيس الروسي بوريس يلتسين قبل أن ينقلب عليه في 1993.

وقال التلفزيون في تقريره إن حسبولاتوف، الشيشاني الاتنية، توفي في منزله قرب موسكو عن 80 عاماً.

وكتب الناشط الحقوقي البارز ألكسندر شركسوف على فيسبوك إن حسبولاتوف توفي الثلاثاء دون تقديم أي تفاصيل حول أسباب الوفاة، وأضاف أن جثمانه سينقل إلى قريته تولستوي يورت في الشيشان.

كان حسبولاتوف مقرباً من الزعيم السابق يلتسين في الأيام الأخيرة للاتحاد السوفيتي، وعينه يلتسين رئيساً للبرلمان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وقاوم الرجلان محاولة الانقلاب في 1991.

لكن سرعان ما أصبح يلتسين وحسبولاتوف خصمين سياسيين، وبلغ الصراع ذروته في أحداث أكتوبر 1993 عندما أرسل يلتسين دبابات لاقتحام مبنى البرلمان، وسُجن حسبولاتوف لفترة وجيزة بعد العصيان، ونال عفوا في 1994 لكن مستقبله السياسي انتهى.

ونقلت صحيفة "إرجومنتي إي فاكتي" الواسعة الانتشار عنه قوله في 2014 إن "يلتسين دمر حياتي".