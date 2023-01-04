مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يتفوق على رونالدو

قام الإعلامي محمد شبانة، بعمل استفتاء ترفيهى عبر الحسابات الرسمية فيس بوك وتويتر لقناة Etc الفضائية، بين أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، بشأن الجناح الأفضل في الدوريات العربية.

وانضم كريستيانو رونالدو بشكل رسمي لصفوف النصر السعودي، وأقيم حفل كبير مساء الثلاثاء في العاصمة الرياض على ملعب مرسول بارك لتقديم النجم البرتغالي للإعلام والجماهير.

وجاء ذلك بناء على اكتساح جماهير الأهلي لجميع استفتاءات رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت تفوقًا ملحوظًا لنجوم القلعة الحمراء، وفوزهم بجميع الاستفتاءات بتفوق كبير جدا.

استفتاء بين نجم الأهلي ورونالدو

ووجد الاستفتاء إقبالًا شديدًا من جمهور النادي الأهلي والذي كان حريصًا على دعم أحمد عبدالقادر.

وشهد الاستفتاء تفوقًا كبيرًا لـ"أحمد عبدالقادر" ضد كريستيانو رونالدو، بعد انطلاقه عبر الحسابات الرسمية لقناة Etc الفضائية.