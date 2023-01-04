بسبب فرجاني ساسي.. مرتضى منصور يهاجم أمين عمر مجددًا

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحكم الدولي، أمين عمر، حكم مباراة الزمالك وأسوان فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز مجددًا بسبب واقعة سابقة تسبب فيها إيقاف الدولى التونسى فرجانى ساسى عندما كان لاعبا فى الزمالك وكذلك بعد تغاضيه عن احتساب ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم: أمين عمر يشجع الأهلى بجنون وكاتب هذا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسبق له التسبب فى إيقاف الدولى التونسى فرجانى ساسى عندما كان لاعبا فى الزمالك قبل موسمين 6 مباريات .

وقال مرتضى منصور إن منظومة التحكيم تفتقر للعدالة وهناك من يعمل على مجاملة المنافس على حساب بقية الأندية ولن يستقيم حال الكرة المصرية الا إذا تحقق العدل فى الملاعب متسائلا أين كلاتنبرج من تطوير منظومة التحكيم؟.

رسالة نارية للحكام

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا إلا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة 20 عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

وعاد الزمالك من أسوان صباح أمس الثلاثاء حيث قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح غد الثلاثاء عقب مواجهة أسوان.

وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح أمس لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.