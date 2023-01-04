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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إني أخاف فواجع القدر.. سما رامي أيقونة متلازمة داون أمام الحرم المكي

سما رامى
سما رامى

نشرت سما رامي أيقونة ذوى الهمم ومتلازمة داون صورا جديدة لها من أمام الحرم المكى والمدينة المنورة أثناء تأديتها للعمرة فى السعودية 

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ولقبت سما رامي بأيقونة ذوى الهمم لأنها طالبت بتغيير اسم مرض البله المغولى، الذي كان يقصد به متلازمة داون ، فى مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية وبالفعل تم تغييرها كما أنها أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري بمصر.

سما رامى فى المسجد النبوي
سما رامى فى المسجد النبوي

وكتبت سما رامي على حسابها الرسمي على فيس بوك تعليقا على الصورة قائلة “رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي... اللهم أحلل عقدة لسان كل أصحابي الداون سيندورم والصم والبكم  ان شاء الله وخطيبي حبيبي طاروقة ”

سما رامى
سما رامى


وأضافت سما رامي :  اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق في كل وقت وساعة، اللهم بك استعين وعليك اتوكل ذلل لي يارب صعوبة امري وسهل لي مشقته وارزقني من الخير كله.
اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام.
 

سما رامى
سما رامى

واختتمت سما رامي منشورها بدعاء “ربي إني أخاف من فواجع القدر فـ اللهم أحفظ لي عائلتي و أحبتي ومن هم حولي ولاتحرمني من قريب أو بعيد اللهم إني أستودعك كل شيء أحببته .. اللهم تقبل دعائي وصلاتي”.

سما رامي المدينة المنورة الحرم المكي متلازمة داون المسجد النبوي

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