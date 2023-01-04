بعد وفاة شقيقتين في يوم واحد .. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر

أثار خبر وفاة سيدة حزنا على شقيقتها مريضة السرطان حالة اهتمام وحزن جمهور السوشيال ميديا حيث أن أختها قد توفت قبلها بساعات قليلة.

أصيبت السيدة هانم بحالة كبيرة من الحزن والانهيار عند علمها بوفاة أختها الصغرى بعد صراع طويل مع مرض السرطان مما جعلها لم تتحمل الموقف وتوفت بعد شقيقتها بساعات.

وعلق دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على هذه الواقعة المأسوية قائلا “زعلت علشان أختها اللي ماتت بسبب السرطان فماتت بعدها واندفنت معاها في جنازة واحدة فى المحلة الكبرى”

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة سيدة حزنا على شقيقتها بحالة من الصدمة والحزن الشديد وعلق الكثير على هذه الواقعة معبرين عن حزنهم على الأختين

وأضاف جمال شعبان فى منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك رحم الله الشابة مريضة السرطان وشقيقتها التى توفيت حزنا عليها .

واختتم جمال شعبان منشوره قائلا “قلت لكم الزعل بيكسر القلب وبيعمل سكتة قلبية وموت مفاجئ ودائما”