إسلام إبراهيم: سعيد بوجودي ضيف شرف في فيلم أخي فوق الشجرة

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته بتواجده كضيف شرف في فيلم “اخي فوق الشجرة”، للفنان رامز جلال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر إسلام إبراهيم صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلق كاتبًا: “سعيد جدا بوجودي ضيف شرف في فيلم اخي فوق الشجرة مع حبيبي رامز جلال”.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “أخي فوق الشجرة” البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة رامز جلال، وذلك تمهيداً لعرضه في السينمات في اجازة نصف العام.

ونشر رامز جلال، البرومو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر .. فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام باذن الله".