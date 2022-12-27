رامز جلال يروج لـ فيلمه أخي فوق الشجرة

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو لفيلمه الجديد ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي .

وظهر رامز جلال في الفيديو من مشاهد فيلمه الجديد اخي فوق الشجره ، وعلق قائلا :" بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان .. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صاحبه وسلم🤲 ..

تريلر فيلم أخي فوق الشجرة وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ".



و طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أخي فوق الشجرة” البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة رامز جلال، وذلك تمهيداً لعرضه في السينمات في اجازة نصف العام.

ونشر رامز جلال، البرومو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر .. فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام باذن الله".