المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

قدمت الحكومة المكسيكية اقتراح ميزانية من شأنه أن يفرض ضرائب استيراد جديدة على أكثر من 1400 منتج - العديد منها من الدول الآسيوية - لتعزيز الإنتاج الوطني في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على شريكها التجاري في أمريكا الشمالية لتقديم جبهة موحدة ضد الصين.

ولم يذكر وزير الخزانة إدغار أمادور، الصين على وجه التحديد، لكنه قال إن الميزانية المقترحة لعام 2026 ستؤثر على "الدول التي ليس لدينا معاهدة تجارية معها". وفق شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية.

وقال إن الرسوم الجمركية ستكون ضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية وإن الحكومة المكسيكية ستكون حساسة لأي آثار على الإنتاج أو الأسعار.

وأدرك أمادور أن الإجراءات تحدث "في إطار النقاش والمحادثات التجارية المستقبلية مع شركائنا في أمريكا الشمالية"، لكنه أصر على أن الهدف هو تعزيز الإنتاج والاستهلاك المحليين، فضلا عن خفض العجز التجاري.

وتشارك المكسيك في مفاوضات تجارية تزداد صعوبة مع واشنطن منذ بداية العام وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ التي طبقها في وقت سابق من هذا العام على بعض المنتجات التي لا تغطيها اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.