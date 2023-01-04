خصائص تجعل من طفلك قدوة حسنة.. تعرف عليها

هناك العديد من الخطوات والنصائح، التي نص عليها الخبراء والمختصين في تربية الأطفال، حتى تجعل الأمهات من أبنائهن قدوة حسنة.

واستعرض تقرير عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أهم تلك الخطوات التي يجب على الأمهات اتباعها، والتي جاء أولها، أن تجعلي من طفلك قائد وتنمي الشعور بالمسئولية لديه.

بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفالات كأعياد الميلاد والاحتفالات القومية، كما أن الرحلات وتنظيم خروجات مع أصدقاء طفلك تعد فرصة جيدة للتواصل.

ينصح أيضا بتبادل الحلوى والأطعمة المفضلة بين طفلك وأصدقائه، وممارسة الرياضة والتمارين والأنشطة المختلفة.