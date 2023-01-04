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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يعلن رحيله عن الأهلي وعودته إلى سموحة.. شاهد

صدى البلد

أعلن حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، اليوم، الأربعاء، رحيله عن القلعة الحمراء وعودته إلى نادي سموحة السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حسام حسن صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام معلقا عليها "عدت".

كان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أعلن توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة حسام حسن وزياد طارق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عامر: «سموحة توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لاستعارة حسام حسن لمدة 6 أشهر، وهناك اتفاق لاستعارة زياد طارق لمدة 18 شهرا».

وختم حديثه قائلا: «خالد عبد الفتاح سينتقل إلى الأهلي معارا مع أحقية البيع، ولو قرر الأهلي أن يشتري حسام حسن، سيشتريه بالفعل قبل نهاية الموسم».

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