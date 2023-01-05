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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة سكانية شاملة لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين بالبحيرة

تنفيذ قافلة سكانية
تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية أبيس السادسة الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة. 

وخلال القافلة تم تقديم الخدمات الآتية: 

قطاع الصحة، تقديم خدمات طبية لـ233 حالة من خلال توفير عدد من التخصصات من بينها "باطني، أطفال، جلدية وتنظيم الأسرة"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان.

تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار بالبحيرة
تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار بالبحيرة
تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار بالبحيرة

قطاع الطب البيطري : علاج جماعي 400 أغنام 
ورش 100 أبقار وجاموس و تم توعية المواطنين بضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوق بها وأن يكون أختام المجزر واضحة أمام المواطن؛ لضمان الكشف قبل وبعد الذبح.

قطاع محو الأمية : توعية المواطنين بكيفية الالتحاق بفصول محو الأمية وإجراء امتحانات لعدد من المواطنين.

قطاع التضامن الاجتماعي: حل المشكلات لبعض الحالات وفتح ملفات جديدة وتسليم 21 بطاقة صحيةو 21 فيزا تكافل وكرامة.

كما شملت القافلة تنظيم أنشطة ثقافية للأطفال من خلال قصر الثقافة ومكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تضمنت أنشطة رسم وحكي قصص للأطفال وتوزيع جوائز مختلفة.

وتضمنت القافلة عمل توعية عن تدوير مخلفات المنازل وطرق الاستفادة منها وذلك من خلال مسئول البيئة والسكان بالإدارة التعليمية، وكذلك قيام ممثلي الأوقاف بتوعية الحضور بضرورة ترسيخ الأخلاق فى نفوس أولادنا والتركيز على النشئ حيث أنهم قادة المستقبل.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة 750 مواطن.

ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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