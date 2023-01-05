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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس خامس أيام العام الجديد 2023؛ مقارنة بالارتفاع الذي وصل إليه الأيام الماضية إذ وصلت أسعار الذهب ذروتها محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر الماضي.

وهبط عيار 21 اليوم ليسجّل 1710 جنيهات للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 190 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 994 جنيهًا، وعيار 14 سجّل 1160 جنيهًا

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 1280 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر، حيث سجل 15200 جنيه فيما سجل اليوم 13,920 جنيه.

وتراجع سعر عيار 14 إلى 1160 جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1200 جنيه في وقت سابق ، بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى 1,491 جنيهًا بعدما تخطى 1500 جنيه.

 

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر  خلال  بداية التعاملات اليوم الخميس ، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,710 جنيها للبيع و 1740 جنيها للشراء.وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1989 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,466 جنيها للبيع و 1,491 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1160 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,920 جنيه  للشراء، وأوقية الذهب حوالي 58,290 جنيه للبيع 59,357 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,874,286 جنيه للبيع، و 1,908,571 جنيه للشراء.

الذهب-2
الذهب-2

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر


يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21


وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1740 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1,989 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1,740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18


سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1491 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14


سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1160 جنيها

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