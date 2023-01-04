فيريرا يوافق علي رحيل مدافع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق الأبيض المقيد بقائمة الانتظار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد المصدر أن المدير الفني وافق علي اعارة اللاعب أو بيعه في فترة الانتقالات الحالية في ظل عدم الحاجة لخدماته، ورحب فيريرا بعودة محمود شبانة مدافع الأبيض المعار لسموحة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الداخلية في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم وصافة المسابقة، في حين رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بهم المركز السابع