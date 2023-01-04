بعائد 25%..اشتر شهادة الإدخار الجديدة من بنكي مصر والأهلى في 4 خطوات

أعلن بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن طرح شهادات الادخار الجديدة، بدءا من اليوم الأربعاء 4 يناير، بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.



شروط شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25% :



شهادة الإدخار مدتها سنة واحدة

فائدة الربح 25% سنوية ، أو 22.5 % أرباح شهرية

لا يمكن الصرف إلا بعد مرور سنة كاملة بدءً من اليوم

يحصل المدخر على ربع قيمة الشهادة بعائد 25 % بعد سنة كاملة

يشترط فتح حساب في بنك مصر أو الأهلي و قيمة الشهادة كحد أدنى 1000 جنيه

وخلال السطور التالية ، نقدم خطوات شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25% الجديدة ، سواء عبر الهاتف المحمول ، أو من خلال التوجه إلى فرع من فروع بنك مصر وفروع البنك الأهلي

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خطوات شراء شهادة بنك مصر بالموبايل



التطور التكنولوجي سهل على المواطنين كافة الأمور ، فيمكنك الآن اتباع خطوات شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% من خلال الهاتف المحمول في دقائق معدودة ، إليك الطريقة :

لأصحاب الحسابات في بنك مصر، قم تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، والاشتراك في خدمة الموبايل البنكي

اختيار شراء شهادات من التطبيق، وملء البيانات المطلوبة

تحديد قيمة الشهادة ونوعها

الضغط على تأكيد لسحب قيمة الشهادة من الحساب

تفاصيل شهادة استثمار بنك مصر والأهلي



وتظل الشهادة التي صدرت اليوم ويبدأ صرفها من اليوم في كافة الفروع هي اعلى عائد شهادات بنك مصر 2023 ، وكان بنك مصر أصدر لعملائه في 2022 شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما وفر بنك مصر العام الماضي شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% بعد رفع الفائدة.