مفاجأة.. رئيس صربيا يعلن أسماء الدول التي سحبت الاعتراف بـ كوسوفو

كشف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عن أسماء 9 دول سحبت مؤخراً الاعتراف بجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي حول نتائج العام، اليوم الأربعاء: ”هناك ما يصل إلى 106 دولة لا تعترف باستقلال كوسوفو، و 84 دولة فقط تعترف بشكل لا لبس فيه. وهناك ثلاثة بلدان غير واضحة تمامًا. لدينا تسعة بلدان سحبت الاعتراف بها: الصومال، بوركينا فاسو، جابون، إسواتيني، ليبيا، غينيا، أنتيغوا، باربودا، هولي لوسيا وجزر المالديف. ونتوقع أيضا دولة عاشرة”.

وبالأمس، قال وزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، عدد الدول التي أبدت استعدادها لإلغاء الاعتراف بـ كوسوفو من بلجراد ارتفع إلى عشر دول.

وقال داتشيتش لوسائل الإعلام الصربية: “ستكثف بلجراد حملتها لسحب الاعتراف ردا على ما تعتبره انتهاكا من كوسوفو للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع صربيا”.

ووفقا لوسائل الإعلام الصربية، تشمل القائمة دولا من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وزعمت وسائل الإعلام أن بعضها لاعبون إقليميون “مؤثرون” قادرون على إحداث تأثير الدومينو عندما يتعلق الأمر بإلغاء الاعتراف بكوسوفو.

ووفقا لداتشيتش، كثفت بلجراد حملتها لإلغاء الاعتراف بكوسوفو ردا على انتهاك بريشتينا المفترض للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع صربيا في واشنطن في عام 2020. في ذلك الوقت، وافقت كوسوفو على التوقف مؤقتا عن السعي للحصول على عضوية في المنظمات الدولية مقابل وقف صربيا لحملة سحب الاعتراف.

وأظهر طلب بريشتينا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بأحكام تلك الاتفاقية.

وقبل إبرام صفقة 2020، زعمت بلجراد أنها تمكنت من إقناع 18 دولة بسحب اعترافها بكوسوفو.